Alibaba представила мощную ИИ-модель и приложение для управления ПК и смартфоном

Китайская компания Alibaba выпустила обновленную версию языковой модели Qwen2.5-Max, обученной более чем на 20 трлн токенов. Также компания представила семейство моделей Qwen2.5-VL, которые могут управлять смартфоном и ПК наподобие виртуального помощника OpenAI Operator.

ИИ-модель Qwen2.5-Max обладает повышенной производительностью и лучше справляется с анализом текста, генерацией и переводом контента. Искусственный интеллект улучшил навыки обработки сложных запросов и предоставления релевантных ответов. Тесты новой модели показали ее превосходство над DeepSeek 3, а также возможности на уровне GPT-4o.

ИИ-модель Qwen2.5-VL на тестах компании превзошла GPT-4o в плане понимания видео, анализа документов, решения математических задач и ответов на вопросы. Одной из особенностей языковой модели является ее способность управлять программами на смартфонах и персональных компьютерах — она сможет, например, забронировать авиабилеты или запустить приложение на Android.

Акции азиатских технологических компаний и ведущие индексы в регионе падают на фоне запуска новой китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek, которая, по заверению создателей, не проигрывает западным аналогам по ключевым характеристикам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «DeepSeek начинает и не сдается»

Евгений Федуненко