СПБ Биржа с февраля запустит биржевые торги по выходным

СПБ Биржа с 1 февраля начнет проводить биржевые торги в субботу и воскресенье. Они будут начинаться с 10:00 и проводиться до 19:00 мск, сказано в пресс-релизе торговой площадки.

Уточняется, что решение принято по запросу участников торгов. Торги в выходные будут представлять собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника. В связи с этим расчеты и клиринговые операции по сделкам, заключенным в выходные, будут осуществляться во вторник. В будущем время торгов планируется увеличить — они будут закрываться в 23:50 мск.

Для защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в субботу и воскресенье, будет существенно сужен по сравнению с буднями. Колебания цены не будут выходить за границы +/-1,5% от цены на конец торгов в пятницу, а также будут в пределах +/-10% от цены, которая рассчитывается не менее чем за 30 минут до закрытия сессии в пятницу.

Как выяснил «Ъ», брокеры, биржа и Центробанк обсуждают возможность запуска биржевых торгов в выходные дни. По словам экспертов, даже для крупных брокеров расходы на персонал и техническое обеспечение торгов в выходные сопоставимы с потенциальным комиссионным вознаграждением. При этом объем таких торгов вряд ли превысит 30–40% обычной биржевой сессии.

Подробности — в материале «Ъ» «За деньгами как на праздник».