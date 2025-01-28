Продажи пива в России в 2024 году выросли на 6,7%

По итогам 2024 года российские пивовары произвели 789 млн декалитров (дал) пива. Это на 10,3% больше в годовом выражении, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Розничные продажи пива выросли на 6,7%, до 726,7 млн, пивных напитков — на 14,9%, до 103,5 млн дал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Выработка пивных напитков выросла на 22,5%, до 119,3 млн, общее производство — на 11,7%, до 908,3 млн дал. Производство сидра, пуаре и медовухи в 2024 году показало рост на 43,8%, до 14,4 млн дал.

Общие продажи пивной продукции увеличились на 7,7%, до 830,2 млн дал. В розницу также было продано 12,4 млн дал сидра, пуаре и медовухи, что на 23,6% больше год к году, передает «Интерфакс».

Росалкогольтабакконтроль считает, что рост производства и розничных продаж пивоваренной продукции произошел на фоне «обеления» этого сегмента рынка после введения реестра пивоваров. Эксперты говорили, что в первой половине 2025 года пивовары могут поднять цены на продукцию в среднем до 15%, из них 4,5% — это затраты на акциз, который повышен для производителей с 1 января 2025 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Пиво без полки — деньги на ветер».