Посол Гальперин: часть уехавших в Израиль россиян начала возвращаться обратно

Некоторые российские релоканты в Израиле начали возвращаться в Россию, рассказала посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин. По ее словам, точные цифры неизвестны, однако она знает о многих таких случаях возвращения на родину.

«Да, такое есть. То есть люди оформляют гражданство, некоторые приезжают в Израиль на какое-то время. Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь»,— сказала госпожа Гальперин в беседе с ТАСС.

Дипломат отметила, что некоторые люди приезжают в Израиль лишь на «какое-то время», а часть граждан живут «на линии» между двумя странами. Посол добавила, что Израиль признает множественное гражданство, что упрощает перемещение людей между странами.

Раввин и президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода на прошлой неделе заявил, что в Россию вернулись все евреи, которые покинули страну с началом боевых действий на Украине. Он добавил, что количество тех, кто приехал в Россию, даже больше числа уехавших из страны.

Весной 2023 года израильский парламент утвердил закон, согласно которому новые репатрианты не смогут в первый год проживания в стране получать загранпаспорт (даркон). Вместо него релоканты получают специальный проездной документ для пересечения границы. По данным телеканала 13tv, около 41% россиян, которым выдали израильское гражданство, вернулись в Россию.