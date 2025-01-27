Главные новости за 27 января. Сочи

Мещанский суд Москвы утвердил законность обыска, который провели в жилом доме в Сочи после ареста экс-градоначальника Алексея Копайгородского. Фигуранты дела передали дом фонду «Мир детства» до возбуждения уголовного дела.

Стоимость 1 кв. м в сегменте элитной недвижимости в Сочи выросла на 4%, достигнув 2,1 млн руб. При этом активность на этом рынке снизилась примерно на четверть.

Центральный районный суд Сочи возвратил прокурору дело о хищении 90 млн руб., выделенных на строительство городских сетей водоснабжения.

С апреля 2025 года жители и гости Волгограда смогут воспользоваться новыми регулярными авиарейсами в Сочи. Авиаперевозку будет осуществлять «Северный ветер» совместно с «Икаром».

Подростков, задержанных за беспорядки, возникшие из-за отмены концерта блогера Ivan Zolo в Сочи, передали под опеку родителей.

В Сочи реализуют два проекта комплексного развития территории, инициированные агентством Дом.РФ.

В Сочи планируют выращивать бананы, чтобы заменить импорт из Южной Америки. Первый урожай ожидается в конце 2025 года или начале 2026-го.

За 2024 год администрация Сочи получила свыше 80 тыс. обращений от граждан и организаций. Из них 28 тыс. — в письменном виде и более 52 тыс. — через интернет.

В Сочи экологические волонтеры продолжают заниматься спасением птиц, пострадавших от загрязнения мазутом. На данный момент было спасено более 260 птиц: чомг, бакланов и гагар.