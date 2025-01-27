Стоимость «квадрата» на рынке элитной недвижимости в Сочи превысила 2 млн рублей

Стоимость 1 кв. м в сегменте элитной недвижимости в Сочи выросла на 4%, достигнув 2,1 млн руб. При этом активность на этом рынке снизилась примерно на четверть, рассказала «Ъ-Сочи» эксперт по недвижимости «Оникс-Недвижимость» Марина Мальцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Благодаря уникальному статусу Сочи как главного морского курорта страны интерес со стороны обеспеченных покупателей сохраняется, что продолжает поддерживать высокие цены, особенно в элитных сегментах. За последние месяцы активность в сегменте премиальной недвижимости сократилась на 20–25%, однако за год средняя стоимость первичного жилья все же выросла на 4%, достигнув отметки в 2,1 млн руб. за квадратный метр»,— рассказала она.

При этом стоимость квадратного метра в отдельных объектах может достигать 4 млн руб. Это объясняется высоким уровнем платежеспособности покупателей и притоком капитала из крупных российских городов. Отсутствие в России городов с таким же климатом и уровнем инфраструктуры делает Сочи едва ли не монополистом в своем сегменте, считает эксперт.

«Рынок Сочи остается менее зависимым от ипотечных ставок и колебаний ключевой ставки ЦБ по сравнению с другими регионами. Основной контингент покупателей — это люди, располагающие значительной частью средств на покупку недвижимости без привлечения кредитов»,— добавила госпожа Мальцева.

Более 50% предложений на рынке — это студии и однокомнатные квартиры, которые покупаются для сдачи в аренду. Такой формат сделок особенно привлекателен для инвесторов, предпочитающих доходные инвестиции, подчеркнула эксперт.

Александра Каверина