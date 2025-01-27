Весной запустят прямые авиарейсы между Сочи и Волгоградом

С апреля 2025 года жители и гости Волгограда смогут воспользоваться новыми регулярными авиарейсами в Сочи. Авиаперевозку будет осуществлять «Северный ветер» совместно с «Икаром». Перевозить пассажиров будут на самолетах «Эмбраер 190», которые могут вместить 110 человек, сообщает пресс-служба «Северного ветра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Вылеты из Волгограда будут осуществлять по понедельникам и пятницам начиная с 7 апреля. Обратные рейсы из Сочи запланировали на среду и субботу с 9 апреля. Продолжительность полета составит два с половиной часа.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания Utair объявила о запуске регулярных рейсов из Ханты-Мансийска в Сочи, которые начнутся 3 июня. Полеты будут осуществлять дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Мария Удовик