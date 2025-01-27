Суд подтвердил законность обыска в доме в Сочи после ареста семьи Копайгородских

Мещанский суд Москвы утвердил законность обыска, который провели в жилом доме в Сочи после ареста экс-градоначальника Алексея Копайгородского. Фигуранты дела передали дом фонду «Мир детства» до возбуждения уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на защиту обвиняемого. Адвокат Иван Миронов отметил, что в доме сейчас проходят реабилитацию многодетные семьи, пострадавшие от боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее Московский городской суд отменил решение первой инстанции и поручил пересмотреть законность следственных действий. Адвокат Елизавета Меткина, которая представляет интересы Янины Копайгородской, подчеркнула незаконность большинства следственных действий, указав на блокировку счетов жены экс-главы курорта, на которых находилось 100 млн руб. Счет фактически принадлежат Альфа-банку. Госпожа Меткина также сообщила о финансовых трудностях, связанных с обслуживанием кредита. Клиентка должна выплачивать 3 млн руб. каждый месяц.

По словам адвоката супруги экс-главы курорта, арестованная гостиница в Санкт-Петербурге, которая принадлежит фигурантке дела, является залогом, на который банк получит права требования. Часть гостиницы используют для размещения семей с прифронтовых территорий и детей с онкологическими заболеваниями. Защитники фигурантов дела считают, что есть вероятность заморозки выплат по кредиту, поскольку жена экс-мэра не успела воспользоваться выделенными средствами и может претендовать на отсрочку погашения как ветеран СВО.

Мария Удовик