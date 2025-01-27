Администрация Сочи за 2024 год получила более 80 тысяч обращений

За 2024 год администрация Сочи получила свыше 80 тыс. обращений от граждан и организаций. Из них 28 тыс. — в письменном виде и более 52 тыс. — через интернет, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин. Еще более 400 вопросов сочинцы задали на прямую линию главы региона в декабре минувшего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как уточнил мэр, большинство вопросов неизменно касаются сфер ЖКХ, строительства, архитектуры и землепользования, работы общественного транспорта, качества дорог и социального обеспечения. Около 10 тыс. сочинцев очно задали свои вопросы на личных приемах и сходах, через его мобильную приемную.

«По всем заявлениям требую предоставлять компетентные разъяснения, многие из ответов просматриваю лично, выясняю, выезжали ли сотрудники на места»,— заявил господин Прошунин. Отметил мэр также, что обращения граждан свидетельствуют об их доверии к власти, которое администрация «обязана оправдывать».

Вячеслав Рыжков