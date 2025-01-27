Суд вернул прокуратуре дело о хищении 90 млн рублей на водоснабжение Сочи

Центральный районный суд Сочи возвратил прокурору дело о хищении 90 млн руб., выделенных на строительство городских сетей водоснабжения. Среди обвиняемых — бывший директор АО «РТ-Инфраструктура» Дмитрий Школьный и экс-первый заместитель директора МУП Сочи «Водоканал» Роман Антоненко. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Суд счел обвинительное заключение составленным с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса. По словам адвоката одного из фигурантов Ильи Непианиди, основанием для возврата дела стали процессуальные нарушения, на которые указали защитники. Представитель Дмитрия Школьного комментариев не дал, связаться с адвокатом Романа Антоненко не удалось.

Следствие считает, что обвиняемые, занимая руководящие должности в муниципальных и строительно-монтажных структурах, заключили контракт на ремонт и строительство водоснабжающих сетей. По версии правоохранителей, они внесли в документы ложные сведения о выполненных работах и использованных материалах, что позволило похитить около 90 млн руб. из бюджета города.

«Ъ-Кубань» в марте прошлого года сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Школьного, занимавшего пост топ-менеджера АО «РТ-Инфраструктура». Эта структура, входящая в контур «Ростеха», ранее занималась цифровизацией водоканалов в Геленджике, Сочи и Сириусе.

Вячеслав Рыжков