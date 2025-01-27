Задержанных за беспорядки в Сочи подростков передали родителям

Подростков, задержанных за беспорядки, возникшие из-за отмены концерта блогера Ivan Zolo в Сочи, передали под опеку родителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы сочинского УВД Андрея Кошелева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вечером в воскресенье, 26 января, в местных соцсетях появилось видео с разъяренной толпой подростков, ждавших выступления блогера. Концерт был отменен после сообщения о возможном минировании. Полицейские не обнаружили на сцене опасных предметов, однако в отделение были доставлены 20 наиболее активных участников беспорядков. В отношении задержанных началась проверка.

«Родителей вызвали, детей передали им»,— пояснил господин Кошелев.

Ivan Zolo — блогер, популярный среди молодежи. Широкую известность он получил после совместного проекта с другим блогером Некоглаем.

Вячеслав Рыжков