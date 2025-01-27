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Более 260 птиц в мазуте поступили в реабилитационные центры Сочи

В Сочи экологические волонтеры продолжают заниматься спасением птиц, пострадавших от загрязнения мазутом. Как сообщил «Интерфаксу» представитель Сочинского географического общества (СГО) Александр Блинов, на данный момент было спасено более 260 птиц: чомг, бакланов и гагар.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Для координации работ СГО разработало обучающие материалы, а волонтеры прошли специализированные тренинги. По всему побережью Черного моря действуют бригады, занимающиеся мониторингом, отловом пострадавших птиц, их лечением и реабилитацией.

Спасенных птиц сначала доставляют в ветеринарный центр в совхозе «Приморский», где за ними ухаживают орнитологи. После очистки и медицинской помощи они отправляются в реабилитационные центры, организованные в Хостинском районе на горных и прибрежных территориях.

Как уточнил господин Блинов, 30 птиц уже выпущены в дикую природу, остальные проходят реабилитацию под наблюдением специалистов. Каждая птица получает помощь в соответствии с разработанным протоколом, который учитывает степень загрязнения и состояние здоровья.

Деятельность ветеринарных и реабилитационных центров находится под контролем природоохранной прокуратуры Сочи.

Вячеслав Рыжков

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