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Коммерсантъ FM
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Премьер Индии Нарендра Моди созвонился с Дональдом Трампом

Индия и США стремятся к взаимовыгодному и доверительному партнерству, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп и Нарендра Моди в феврале 2020 года

Дональд Трамп и Нарендра Моди в феврале 2020 года

Фото: Al Drago / File Photo / Reuters

Дональд Трамп и Нарендра Моди в феврале 2020 года

Фото: Al Drago / File Photo / Reuters

«Рад поговорить с моим дорогим другом президентом США Дональдом Трампом. Поздравил его с историческим вторым сроком»,— написал Нарендра Моди в соцсети X по итогам переговоров с американским коллегой.

В сообщении господина Моди говорится, что Нью-Дели и Вашингтон стремятся к «взаимовыгодному и доверительному» партнерству. «Мы будем совместно работать ради благополучия наших народов и ради всеобщего мира, процветания и безопасности»,— заверил он.

Индийский премьер Нарендра Моди вошел в первую тройку лидеров, которые провели телефонные разговоры с Дональдом Трампом после оглашения итогов выборов и поздравили его с победой.

Как сообщал телеканал News18, накануне голосования 5 ноября индийские брахманы провели в Дели коллективную молитву за победу Дональда Трампа и выполнили магические ритуалы по канонам индуизма. На одном из плакатов индийских брахманов Дональд Трамп был изображен вместе с Нарендрой Моди с подписью «Друг навсегда».

Подробнее об ожиданиях Индии от новой администрации США — в материале «Ъ» «Индия открыла Америку».

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