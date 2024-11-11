Индия открыла Америку

Индия не относится к числу стран, которые тревожит победа на выборах Дональда Трампа. Об этом сообщил глава МИД страны Субраманиям Джайшанкар, оценивая перспективы американо-индийских отношений при новой администрации США. Ранее индийский премьер Нарендра Моди вошел в первую тройку лидеров, которые провели телефонные разговоры с Дональдом Трампом и поздравили его с победой. В Дели рассчитывают, что политика президента Трампа приведет к усилению давления на Пекин и переносу цепочек поставок из Китая в Индию. Царящая в стране эйфория связана в том числе и с тем, что супруга избранного вице-президента Джей Ди Вэнса Уша имеет индийское происхождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О новых надеждах Дели в связи с предстоящей сменой администрации США глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар сообщил в понедельник в ходе поездки в деловую столицу страны Мумбай. Там он принимал участие в российско-индийском бизнес-форуме. «Я знаю, что сегодня многие страны нервничают из-за США. Давайте будем честны. Мы не одна из них»,— заявил глава индийской дипломатии. «Премьер-министр Моди был одним из первых трех лидеров, звонивших в Вашингтон, которым ответил президент Трамп»,— сообщил Субраманиям Джайшанкар, добавив, что у индийского премьера не было проблем в общении и с предыдущими администрациями в Белом доме.

Первый телефонный разговор Нарендры Моди с Дональдом Трампом после обнародования итогов голосования в США состоялся 6 ноября. «Сердечно поздравляю моего друга Дональда Трампа с исторической победой. Поскольку вы развиваете успехи своего предыдущего срока, я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США. Давайте вместе работать на благо наших людей и содействовать глобальному миру, стабильности и процветанию»,— написал Нарендра Моди на своей странице в соцсети X.

Он призвал «еще больше укрепить отношения между двумя странами в сфере технологий, обороны, энергетики, космоса и ряде других областей».

Как сообщил телеканал News18, накануне голосования 5 ноября индийские брахманы провели в Дели коллективную молитву за победу Дональда Трампа и выполнили магические ритуалы по канонам индуизма, включавшие чтение мантр и нанесение священных знаков на его фотографии и плакаты с его изображением. На одном из плакатов Дональд Трамп был изображен вместе с Нарендрой Моди с подписью «Друг навсегда».

На видеороликах, появившихся в индийских соцсетях накануне выборов в США, участники ритуала скандировали: «Голосуйте за Дональда Трампа. Сделайте мир снова великим».

В свою очередь, незадолго до того, как он заявил о готовности Дели работать с любым президентом США, глава МИД Индии разъяснил, какие новые перспективы видят для себя в Дели в связи с победой Дональда Трампа. Выступая на бизнес-форуме в Австралии, он предсказал ускорение процесса изменения цепочек поставок, которое может оказаться выгодным для его страны. «В мире уже происходила реорганизация цепочек поставок. Весьма вероятно, что, учитывая результаты выборов в США, этот процесс ускорится. Некоторые потоки товаров будут нарушены, но мы в Индии воспринимаем это как возможность»,— заявил глава индийской дипломатии. «После того как мы пропустили процесс производства в 1990-х — начале 2000-х годов, мы считаем, что реорганизация цепочек поставок дает нам возможность попробовать во второй раз, и, возможно, на этот раз все получится и дела у нас пойдут лучше, чем раньше»,— добавил он.

Как отмечает газета Economic Times, в Индии возлагают надежды на более активную реализацию стратегии «Китай плюс один» (China plus One), направленной на перенос цепочек поставок из Китая в более благоприятные для США страны, такие как Индия. В последние годы многие западные компании стали придерживаться этой бизнес-стратегии для управления своими глобальными цепочками поставок. Ее главная идея состоит в том, чтобы не полагаться только на китайских производителей и устанавливать дополнительные отношения с поставщиками из другой страны или нескольких стран. На статус «плюс один» претендует сразу несколько государств, включая Вьетнам, Мексику, Таиланд, Малайзию.

Однако учитывая ее несопоставимый по размерам производственный потенциал и высокие темпы экономического роста, наибольшие шансы стать для западного бизнеса альтернативой Китаю, по оценке экспертов, имеет Индия с ее амбициями занять место мирового производственного хаба. В связи с этим в Дели рассчитывают на то, что реализация стратегии «Китай плюс один» после победы Дональда Трампа, который усилит давление на Пекин, получит новое ускорение.

Царящая в Индии эйфория в связи с предстоящим приходом в Белый дом новой республиканской администрации связана и с тем, что супруга избранного вице-президента Джей Ди Вэнса Уша Вэнс имеет индийское происхождение.

В то время как премьер Моди поздравил с победой Дональда Трампа, главный министр южного индийского штата Андхра-Прадеш Чандрабабу Наиду отправил поздравления Джей Ди Вэнсу и заявил о намерении пригласить в гости второго человека в будущей американской администрации и его супругу. «Я хотел бы сердечно поздравить Вэнса с избранием вице-президентом США. Его победа знаменует собой исторический момент, поскольку Уша Вэнс, имеющая корни в Андхра-Прадеш, станет первой женщиной из народа телугу, которая будет выполнять функции второй леди США. Это момент гордости для сообщества телугу во всем мире»,— написал Чандрабабу Наиду в соцсети X.

Южноиндийские корни имеет и проигравшая Дональду Трампу на выборах 5 ноября действующий вице-президент США Камала Харрис. Ее предки происходят из деревни Туласендрапурам в штате Тамилнад, где живет другой, самый многочисленный народ индийского Юга — тамилы. В то время как жители деревни Туласендрапурам молились своим богам, призывая их помочь Камале Харрис, жители деревни Вадлуру, откуда происходит семья Уши Вэнс, урожденной Уши Бала Чилукури, призывали богов быть благосклонными к ее супругу.

В итоге, хотя и Уша Вэнс, и Камала Харрис родились в США, индийские СМИ пришли к выводу, что «индианки стали важной частью президентской кампании в США».

Сергей Строкань