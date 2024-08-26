Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС возбудила дело в отношении «Просвещения» из-за дорогих учебников по истории

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила издательство «Просвещение» в установлении монопольно высоких цен на учебники по истории. ФАС возбудила в отношении издательства второе дело о нарушении антимонопольного законодательства. «Просвещению» грозит штраф.

По данным ФАС, издательство занимает доминирующее положение на рынке издания госучебников по истории для 10–11-х классов. «По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В апреле ФАС обвинила издательство «Просвещение» в завышении цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко еще в прошлом году призвала разобраться с резким ростом цен на учебники и с монополией «Просвещения» на рынке. За нарушение ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» компании грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб.

Подробности о первом деле — в материале «Ъ» «"Просвещению" назвали цену».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...