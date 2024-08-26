ФАС возбудила дело в отношении «Просвещения» из-за дорогих учебников по истории

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила издательство «Просвещение» в установлении монопольно высоких цен на учебники по истории. ФАС возбудила в отношении издательства второе дело о нарушении антимонопольного законодательства. «Просвещению» грозит штраф.

По данным ФАС, издательство занимает доминирующее положение на рынке издания госучебников по истории для 10–11-х классов. «По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на продукцию»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В апреле ФАС обвинила издательство «Просвещение» в завышении цен на учебники по истории, биологии и русскому языку. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко еще в прошлом году призвала разобраться с резким ростом цен на учебники и с монополией «Просвещения» на рынке. За нарушение ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» компании грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб.

Подробности о первом деле — в материале «Ъ» «"Просвещению" назвали цену».

Лаура Кеффер