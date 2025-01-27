Суд вернул прокурору дело о хищении 90 млн рублей на водоснабжение Сочи

Центральный районный суд Сочи вернул прокурору дело о мошенничестве шести человек, среди которых экс-директор АО «РТ-Инфраструктура» Дмитрий Школьный и бывший первый заместитель директора МУП Сочи «Водоканал» Роман Антоненко. Каждому подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, следует из картотеки дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Согласно информации с сайта суда, обвинительное заключение составлено с нарушением требований Кодекса. «Были процессуальные нарушения, возвращено по ходатайству защитников»,— сообщил «Ъ-Кубань» адвокат одного из фигурантов дела Илья Непианиди.

Защитник Дмитрия Школьного отказался от комментариев. Связаться с адвокатом Романа Антоненко «Ъ-Кубань» не удалось.

В конце прошлого года пресс-служба УВД Сочи сообщила, что шесть человек предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при строительстве городских сетей водоснабжения и водоотведения. Им инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, обвиняемые, занимая руководящие должности в муниципальном предприятии и строительно-монтажных организациях, заключили договор на ремонт и строительство городских сетей водоснабжения и водоотведения. Указав в документах ложные сведения об объемах выполненных работ и использованных материалах, подозреваемые похитили из бюджета Сочи около 90 млн руб.

В марте прошлого года «Ъ-Кубань» писал, что на топ-менеджера АО «РТ-Инфраструктура» (структура «Ростеха»), которое занималось цифровизацией водоканалов в Геленджике, Сочи и Сириусе, возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Тогда же «Ъ-Юг» стало известно, что обвиняемым является Дмитрий Школьный.

Андрей Куценко