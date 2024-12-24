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В Сочи судят шесть человек за кражу 90 млн рублей из бюджета на водоснабжение

В Сочи под судом оказались шесть человек, подозреваемых в мошенничестве при строительстве городских сетей водоснабжения и водоотведения. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба УВД курорта.

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемые, занимая руководящие должности в муниципальном предприятии и строительных организациях, заключили контракт на ремонт и строительство водоснабжающих и водоотводящих систем. Однако, по материалам дела, фигуранты дела предоставили заведомо ложные сведения о объемах выполненных работ и использованных материалах, что привело к хищению около 90 млн руб. из бюджета.

Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Сейчас дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых на сумму порядка 400 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что Черногория удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры РФ об экстрадиции сочинца. Жителя курорта обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.

Мария Удовик

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