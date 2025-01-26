Лукашенко: в Белоруссии работают над созданием криптовалюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что недавно получил письмо от представителей IT-сферы с предложением поработать над созданием криптовалюты и искусственного интеллекта в стране. По словам главы государства, задача по созданию криптовалюты уже поставлена специалистам и правительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters Александр Лукашенко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

«В Беларуси мы занимаемся созданием криптовалюты. Но опять же, пока такая закрытая тема»,— добавил господин Лукашенко во время пресс-конференции (цитата по «Sputnik Беларусь»).

Президент рассказал, что на данный момент страна находится на начальных этапах, однако будет быстро развиваться. Он отметил, что у Белоруссии есть излишки электроэнергии, которые будут успешно использоваться. Глава государства также счел нормальным вести расчеты в криптовалюте. «Трамп же тоже заявил о криптовалюте, он вообще приверженец этого. А нам это нормально — расчеты вести в крипте»,— сказал господин Лукашенко.

Криптовалюты в Белоруссии легализовали в 2017 году. В сентябре 2024 года Александр Лукашенко подписал указ, запрещающий физическим лицам и ИП заниматься куплей-продажей токенов на зарубежных площадках, которые не являются резидентами особой экономической зоны Белоруссии.

О развитии криптовалютного рынка — в материале «Ъ FM» «Криптовалюта прописалась в Белоруссии».