Посол Индии прокомментировал санкции США против «теневого флота» России

Посол Индии в России Винай Кумар в интервью «Ъ» прокомментировал сообщения западных агентств в контексте новых санкций США о том, что Индии придется прекратить закупку российской нефти, поставляемой «теневым флотом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Винай Кумар

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Винай Кумар

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы живем в сложные времена, в которые, мягко говоря, не так легко что-то предсказать. Но как бы ни развивалась ситуация, одно могу сказать твердо: Индия будет продолжать уделять приоритетное внимание энергетической безопасности», — сказал господин Кумар.

На уточняющий вопрос, сократятся ли объемы торговли российской нефтью, он ответил: «Это не тот вопрос, который решает правительство Индии. Индийские частные компании, закупающие российскую нефть, будут принимать самостоятельные решения, при этом они будут исходить из своих коммерческих интересов».

Под теневым флотом понимают танкеры, которые используются для обхода санкций и других ограничений при торговле нефтью. 10 января США ввели санкции в отношении энергетического сектора России. Под ограничениями оказались примерно 180 танкеров. После агентство Bloomberg сообщило, что в Индии откажут в разгрузке попавшим под санкции США танкерам. Затем Reuters сообщило, что США потребовали от Индии cгрузить с танкеров российскую нефть до 27 февраля.

Подробности — в интервью посла Индии в России Виная Кумара.