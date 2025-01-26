В египетских терактах проявился рецидив

Как стало известно “Ъ”, в Египте заново рассмотрят многомиллионные иски родственников семей россиян, погибших в октябре 2015 года в результате подрыва над Синаем лайнера А321 компании «Когалымавиа». Такое решение принял кассационный суд арабской республики, удовлетворив жалобы адвокатов, заявивших претензии как к российским перевозчику и страховщику, так и к властям Египта, ответственным за пронос террористами СВУ на борт лайнера. Новый повод для разбирательства появился после того, как египетские авиационные власти установили, что пассажирский A320 EgyptAir, рухнувший в Средиземное море через полгода после российского самолета, также был взорван.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обломок лайнера A321

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters Обломок лайнера A321

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Поворот в затянувшемся почти на десять лет рассмотрении исков произошел по результатам слушаний в «гражданском и коммерческом отделе» Кассационного суда Египта в Каире. Разбирательство прошло под председательством судьи Фейсала Абдель Хамида Хархаша в присутствии судьи Мухаммада Атеф Табета и главного прокурора Кассационного суда Мохамеда Хамзави, имевших на руках, как указано в документе, «доказательство Божьего повеления». Решение (имеется в распоряжении “Ъ”) было однозначным: удовлетворить жалобу адвокатов истцов и отменить постановление нижестоящей судебной инстанции, отказавшей россиянам в рассмотрении их исков к компании-перевозчику и страховщику на территории Египта. Теперь заявления надлежит рассмотреть повторно в апелляционной инстанции, а бывшему председателю последней объявлен выговор за допущенные нарушения.

Изменения в позиции египетских власти произошли вскоре после опубликования в конце прошлого года официального отчета о результатах расследования крушения A320 EgyptAir над Средиземном морем 19 мая 2016 года. Тогда погибли 66 человек, в то время как трагедия над Синаем унесла жизни 224 и стала самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофах. В случае со следовавшем из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург самолетом почти сразу было установлено, что причиной взрыва на только что набравшем высоту борту стало срабатывание самодельной бомбы, помещенной в банку из-под газировки. Ее фото выложили в интернет исламские террористы. Напомним, что, как сообщал “Ъ”, Следственный комитет России признал происшедшее терактом, возбудив уголовное дело по ст. 205 УК РФ, в то время как власти Египта называли трагедию лишь «авиапроисшествием».

Как следует из отчета египетских властей (имеется в распоряжении “Ъ”), египетский А320 потерял управление и рухнул в море, после того как на его борту произошел взрыв устройства, содержащего тринитротолуол, нитрофталевую кислоту и динитротолуол.

Согласно меморандуму прокуратуры Египта, бомба была помещена в контейнер для организации бортового питания членов экипажа, который находилась в отсеке возле кабины пилотов.

Взрыв привел к разрушениям, разрыву кислородной магистрали, утечке кислорода и пожару. Экипаж успел среагировать на ЧП. Второй пилот по указанию командира отправился бороться с огнем, используя огнетушитель, но повреждения оказались критическими.

Впрочем, пока нет официальных данных, связали ли египетские власти две трагедии и как они их сейчас трактуют юридически.

Египетский адвокат россиян Мохаммед ат-Тахер пояснил “Ъ”, что в рамках рассмотрения исков к чиновникам правительства арабской республики в свое время суд направил запрос в правоохранительные органы. Оттуда был получен краткий ответ о том, что ведется расследование, но по какой статье и как квалифицируется происшедшее, не уточнялось. При принятии решения об отказе в удовлетворении претензий статус расследования не упоминался. В рамках исков к компании-перевозчику и страховщику об уголовном расследовании речь не заходила.

«Мы ждем дальнейших разъяснений от Каира о новых заседаниях, но, уже сейчас очевидно, что это огромный прорыв в представлении интересов наших клиентов после многолетних и даже порой откровенно оскорбительных отказов»,— заявил “Ъ” российский адвокат жертв синайской трагедии Михаил Загайнов. Он назвал решение каирского суда «первой ласточкой», которая, «безусловно», повлечет отмену отказов и по второй группе исков россиян, которые были предъявлены к властям Египта, допустившим преступную халатность в области обеспечения авиационной безопасности.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, 111 исков были предъявлены премьер-министру Египта Шерифу Исмаилу (ушел в отставку в июне 2018 года), а также министрам внутренних дел, финансов и гражданской авиации. По мнению заявителей, именно они в соответствии с международными стандартами должны были обеспечить безопасность лайнера во время его стоянки в аэропорту Шарм-эш-Шейха перед вылетом. Другими ответчиками стали «Когалымавиа», обанкротившаяся вскоре после трагедии, и «Ингосстрах» как страховщик авиаперевозчика.

На родине близкие погибших получили в среднем от авиакомпании и властей в общей сложности примерно по 3 млн руб. компенсаций, однако это никак не исключало возможности возмещения ущерба в иностранной инстанции, где суммы несоизмеримо больше.

Тем более что ранее такие прецеденты в мировой правоприменительной практике уже были, в том числе и со стороны Египта. Как сообщал “Ъ”, исковые требования по каждому погибшему составили $3 млн. При этом синайская трагедия привела к длительному перерыву в авиасообщении России с египетскими курортами. Возобновлено оно было лишь после переговоров на высшем уровне, когда Египет отчитался о принятии достаточных для Росавиации строгих стандартов авиационной безопасности, связанных с досмотром пассажиров, обеспечения обслуживания воздушных судов в аэропортах и т. д.

Стоит отметить, что судебные разбирательства о суммах возможных компенсаций шли очень долго и сопровождались значительными трудностями, а ответчики подвергали сомнению родственные отношения между погибшими и истцами, а также факт нахождения погибших пассажиров на борту самолета.

«Мы очень надеемся, что теперь устранено главное препятствие на пути к справедливости и восстановлению прав жертв трагедии»,— заявил “Ъ” коллега господина Загайнова юрист Давид Кухалишвили. По его словам, «деньги никогда не смогут залечить раны людей, потерявших своих близких», но все же дадут возможность «хоть как-то смягчить боль утраты и улучшить их уровень жизни».

Получить комментарий «Когалымавиа» не представилось возможным, а «Ингосстрах» на момент публикации не ответил на запрос “Ъ”.

Сергей Сергеев, Юлия Пославская