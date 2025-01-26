Sundance сосредоточился на драме

Фестиваль независимого кино Sundance впечатлил зрителей социальной фантастикой. 41-й по счету киносмотр проходит на горнолыжном курорте Парк-Сити в Солт-Лейк-Сити. В первые дни было представлено три драмы о современных женщинах. Картины сняты в разных жанрах, но каждая рассуждает о том, что люди разучились друг другу сопереживать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Pizzello / AP Фото: Chris Pizzello / AP

Одним из самых заметных стал фильм «Пузырь и писк» Эвана Туи. В нем показаны страна, в которой казнят за контрабанду капусты, и молодежь, которая все равно к ней тянется, говорит кинокритик Егор Москвитин: «Уже есть некоторые достаточно сенсационные фильмы. Например, захватывающий документальный фильм под названием Sugar Babies, то есть "Сахарные крошки". Это документалка о девчонках, которые в интернете через социальные сети выманивают деньги из мужчин постарше. То есть злободневная история, которая по размаху напоминает и "Волка с Уолл-стрит", и "Афериста из Tinder", и фильм "Изобретая Анну".

Еще один фильм, который здесь всех впечатлил, называется Bubble and Squeak или "Жаркое из капусты и картофеля". Это очень злободневная сатирическая антиутопия про государство, в котором установился тоталитарный режим.

Сюжет такой: американские молодожены приезжают в неназванную страну провести медовый месяц, и вдруг обнаруживается, что здесь казнят за контрабанду капусты, потому что когда-то во время некой великой войны все местные жители питались только ей, и с тех пор они ее ненавидят. Картина специально обманывает наши ожидания. Сначала спецслужбы в этой стране представлены азиатами, и мы думаем: наверное, это где-то в Азии. Потом появляется мужчина арабской внешности, затем звучит слово "капуста" на русском языке. То есть это история про современный мир, который вроде бы никого не хочет обидеть, но явно на кого-то намекает.

В этот раз пока что из ужастиков запомнился фильм под названием "Уродливая сводная сестра", это странная версия сюжета про Золушку. Сказочная история рассказывается с точки зрения одной из сводных сестер, которая отчаянно хочет выйти замуж за принца и ради этого совершает над собой все мыслимые и немыслимые эксперименты. И, разумеется, в конце будет ужасная процедура отрубания пальцев, лишь бы влезть в заветную туфельку. Это такое продолжение линии Sundance и всего независимого кино, которое пытается раскрепостить современных женщин и избавить их от необходимости соответствовать ожиданиям мужчин».

Кинокритики отмечают тренд на взаимопроникновение культур. На американский кинематограф, например, стали оказывать влияние режиссеры из Европы. Фильм Bubble and Squeak сравнивают с работами грека Йоргоса Лантимоса, снявшего фильм «Бедные-несчастные», и с почерком шведа Рубена Эстлунда, автора «Треугольника печали». В свою очередь, абсурдно-драматичная история о женщине и стуле, как пишут в рецензиях, отголосок французских комедий Квентина Дюпье. Sundance славится фильмами ужасов, но в этот раз их было представлено немного, отметил кинокритик Дмитрий Соколов: «В этом году преобладают в основном драмы и комедии. И если говорить о самых интересных фильмах, я бы выделил три. Во-первых, это DJ Ahmet, очень любопытный проект. Драма взросления мальчика, который хочет стать диджеем в Северной Македонии. Это страна, мягко говоря, нечасто попадающая в кино. Это большая копродукция: в создании ленты участвовали Чехия, Сербия и Хорватия, съемки проходили непосредственно в Северной Македонии.

Второй фильм, который мне кажется интересным, это Twinless. Это своеобразная комедия про двух людей, которые познакомились в очень необычной группе поддержки. Там собираются те, кто потерял сиблинга-близнеца. И третий фильм, наверное, мой персональный фаворит — The Virgin of Quarry Lake. Это копродукция Аргентины, Испании и Мексики. Очень своеобразный сплав драмы взросления в ретро-сеттинге (действие происходит в начале 2000-х) и фэнтезийного, скорее, даже мистического, триллера, где своеобразный любовный сюжет с тинейджерской романтикой очень интересно переплетены».

Фестиваль продлится до 2 февраля, на нем представят около 85 полнометражных фильмов.

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Ольга Крупеник