Нейросети вплетаются в кино

Номинант на «Оскар» — фильм «Бруталист» — попал в центр скандала из-за нейросетей. Создатели картины признались, что использовали технологии искусственного интеллекта при ее производстве. Монтажер ленты Давид Янчо рассказал в интервью Red Shark News, что нейросети помогли улучшить произношение некоторых актеров, которым приходилось произносить реплики на венгерском языке. Также технологию использовали, чтобы создать несколько архитектурных объектов на заднем плане. Эти заявления вызвали шквал критики в социальных сетях. Зрители сравнивают применение нейросетей в кино с употреблением допинга на Олимпиаде. Они также отмечают, что учить акценты — прямая обязанность актеров, а использование ИИ для создания фона лишает работы художников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Бруталист"

Фото: Protagonist Pictures, Proton Cinema, Three Six Zero Group Кадр из фильма "Бруталист"

Фото: Protagonist Pictures, Proton Cinema, Three Six Zero Group

Эксперты теперь сомневаются в успехе «Бруталиста» на премии «Оскар». Впрочем, на самом деле продюсеры не сделали ничего возмутительного, считает кинокритик Иван Афанасьев: «Это в хорошем и плохом смысле слова претенциозный фильм, весь рукотворный, снятый на пленку, с антрактом, как в старые добрые времена. И тут вдруг обнаружился искусственный интеллект. Видимо, это вызывает возмущение — одно не бьется с другим. Насколько я знаю, они, во-первых, правили речь Эдриена Броуди в эпизодах с закадровым текстом, а во-вторых, использовали нейросети, чтобы нарисовать некоторые из архитектурных идей, который главный герой предлагает заказчику в лице Гая Пирса.

Но мне кажется, что это не такая уж и ужасная идея, потому что в любом случае концепты, которые рисует архитектор, — это часть режиссерской задумки. Получается, что Брейди Корбет отнимает работу в первую очередь у себя. Не думаю, что это какое-то невероятно огромное вмешательство. Тут вопрос, скорее, в том, что необходимо придумать четкое регулирование при использовании искусственного интеллекта. Наверное, его не надо использовать для того, чтобы рисовать лица других людей. Но такие технологии полезно использовать при закрашивании определенными цветами каких-то объектов, когда вы делаете компьютерную графику. Они наверняка уже применяются, в видеоиграх, например, это вообще уже норма.

Что касается перспектив "Бруталиста" на "Оскаре", то теоретически этому фильму могут объявить вотум недоверия и исключить его. Но вообще Брейди Корбет очень хитрый режиссер, он выбирает очень хайповые и при этом очень высокие темы. Вот в данном случае попробуйте отозвать фильм, по сути, про холокост и его последствия».

«Бруталист» рассказывает историю венгерского архитектора Ласло Тота, который пережил холокост, но столкнулся с трудностями после переезда в США. Как заявил монтажер картины, венгерский язык — один из сложнейших в мире и чисто говорить на нем актерам не удавалось. Впрочем, по словам Давида Янчо, создатели не использовали в фильме ничего такого, что уже не было бы опробовано в киноиндустрии раньше. Он отметил, что с помощью искусственного интеллекта были созданы и доработаны лишь крошечные детали и это сэкономило продюсерам время и деньги. Впрочем, в дальнейшем технологии действительно могут глобально изменить всю индустрию, заметил эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул:

«Сейчас уже с помощью ИИ тексты пишут, музыку создают. Как мы узнаем, что это искусственный интеллект? То же самое в фильмах. Нет способов определить, нейросеть нарисовала или нет. Это уже началось, видео уже подделывают. Пока качество еще не могут вытягивать, но технологии очень быстро улучшаются. Буквально через год все это начнется. Допустим, Джуд Лоу скажет: "А зачем вы сняли фильм якобы со мной, но без моего участия? То есть оцифровали кадры из моих фильмов, выпустили какую-то ленту, а я этого не разрешал". Уже идут дискуссии на этот счет. Потому что можно один раз актера снять, а дальше использовать нейросеть и дорисовывать все его действия.

Возможно, в конечном итоге станут фиксировать право собственности на лицо, внешность, манеру поведения.

Допустим, я актер, который сделал копирайт на свои внешность, биометрию, и дальше могу это продавать. Нейросети будут мой образ дорисовывать, а играть — другой человек, я же за это стану получать лицензионные отчисления».

Драма «Бруталист» уже успела получить три «Золотых глобуса» и была отмечена на Венецианском фестивале. Также Американский институт кино назвал ленту одним из лучших фильмов 2024-го. Тем временем в прошлом году на премии «Оскар» сразу три награды получила картина «Бедные-несчастные». В Сети ходили слухи о том, что при его производстве создатели также прибегли к помощи нейросетей. Продюсеры, впрочем, это не подтверждали. В России в 2022 году вышел веб-сериал, где ведущие роли исполняют воссозданные с помощью технологии дипфейка Джейсон Стейтем, Николас Кейдж и Роберт Паттинсон. А братья Андреасян для своего фильма «Манюня» с помощью искусственного интеллекта «оживили» Юрия Никулина, что вызвало критику зрителей.

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Ульяна Горелова