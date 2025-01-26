На досрочных выборах в Белоруссии проголосовали 41,81% избирателей

В Белоруссии завершилось досрочное голосование на президентских выборах. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны сообщила, что явка составила 41,81% избирателей. Сообщение ЦИК передает агентство БЕЛТА.

Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января. Основной этап выборов будет проходить с 8:00 до 20:00 26 января. На должность президента баллотируется в том числе Александр Лукашенко, который возглавляет Белоруссию с 1994 года. Кандидатами также стали председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

22 января Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии. Там утверждают, что Александру Лукашенко «противостоят лишь номинальные кандидаты». МИД Белоруссии назвал резолюцию «грубейшим вмешательством в электоральные процессы».

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