Рубль укрепляет курс

Рубль завершил неделю укреплением. По официальному курсу ЦБ, доллар торгуется по 98 руб. Еще 20 января курс был 102, 5 руб. Динамика подтверждается и другими индикаторами. Юань после потерь закрепился на отметке 13,5 руб. впервые за месяц. На межбанковском рынке доллар потерял 1,5% всего за сутки. На Forex стоимость американской валюты также опустилась ниже 98 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Что происходит на рынке? Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает динамику ожидаемой: «Это временный эффект, который мы видим в конце месяца, когда в страну приходит экспортная выручка, чтобы конвертироваться в рубли для уплаты налогов крупными экспортерами. И такой "теплый дождь" валютного предложения поддерживает курс рубля. В принципе, каких-то радикальных факторов для укрепления или ослабления рубля мы пока не видим. Это значит, что после завершения налогового периода рубль может вернуться на те уровни, которые мы наблюдали в начале января.

Пока очень противоречивый поток информации исходит от нового президента США. Это нашло отражение в том, что глобальный нефтяной рынок после небольшого снижения цен замер в ожидании, что же там из этого всего реализуется. Но надо сказать, что и те санкции, которые были реализованы в январе, они еще не нашли отражения в российский котировках, но будут оказывать давление. Российский рубль остается очень чувствительным к нефтяным ценам, изменение в ценах на нефть на 10% как минимум 3% изменение в рубль нам гарантировано. Это значит, что если цены на российскую нефть уйдут на уровень к $50 за баррель, то мы можем вновь закрепиться выше 105 руб. или, скажем, в интервале 105-110 руб. за доллар».

Такой же прогноз дают аналитики БКС. В ВТБ считают, что к концу 2025 года рубль потеряет 9% от нынешних значений. Глава «Сбера» Герман Греф говорил, что доллар может подорожать до 115 руб. к январю 2026-го. Экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков подтверждает, что поводов для крепкого рубля сейчас достаточно, но это временно: «Рубль поддерживается благоприятной сезонностью, когда основной импорт был сделан в декабре. Сейчас спрос на валюту относительно слабый. Эффект жесткой политики Банка России, которая потихоньку охлаждает спрос на импорт в том числе. Сильный рынок сырья и высокий уровень экспорта, который мы получали в четвертом квартале, выручка это обычно оказывается на валюном рынке с лагом примерно в два месяца.

Если мы смотрим в будущее, то, как мне кажется, давление на рубль возобновится в ближайшие недели и месяцы. Мы ждем, что к концу года рубль будет находиться в диапазоне 100-110 руб., главным образом за счет постепенного снижения экспортной выручки. Есть риски того, что импорт будет охлаждаться медленнее, чем падает экспорт.

Финансовые ограничения выражаются в росте дебеторской задолженности импортеров российской нефти и сроке возвращения экспортной выручки. Действительно этот срок вырос до двух месяцев. Скорее риски у нас со стороны объемов добычи экспорта и именно дисконта на российскую нефть».

Поддержку для рубля, по словам собеседников “Ъ FM”, обеспечивает и высокая ключевая ставка, которая делает более привлекательными сбережения в национальной валюте. Впрочем, банки уже снизили доходность по вкладам после того, как ЦБ оставил ставку без изменений на декабрьском заседании.

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Иван Якунин