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Коммерсантъ FM
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Валютный бонд попал под сокращение

Особенности инвестирования в замещающие облигации

В январе 2025 года стоимость замещающих облигаций заметно снизилась после бурного роста в конце прошлого года. В результате доходности по корпоративным бондам поднялись до 6,3–19,4% годовых, по суверенным — до 7,5–9,5% годовых. Вместе с тем эксперты обращают внимание, что спрос на эти бумаги будет только расти — как за счет сокращения предложения, так и за счет реинвестирования процентных доходов. Однако стоит учитывать не только рыночные риски и риски эмитента, но и ограниченную ликвидность большинства выпусков, а также особенности расчета налогооблагаемой базы.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Привлекающая коррекция

В 2024 году завершился процесс замещения еврооблигаций не только корпоративных заемщиков, но и Минфина. Разрешение правкомиссии не проводить данную процедуру получили лишь «Северсталь», «Уралкалий», ВЭБ, а также РЖД по части выпусков. На начало 2025 года в обращении находилось 70 выпусков замещающих облигаций 23 корпоративных заемщиков и 13 выпусков Минфина. Об этом свидетельствуют оценки главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака.

Самыми распространенными при этом являются бумаги, номинированные в долларах США: 52 выпуска корпоративных заемщиков на общую сумму свыше $18 млрд, 9 выпусков суверенных бумаг почти на $24 млрд.

«Инвесторам доступны бумаги в евро (восемь корпоративных выпусков на €3,4 млрд и четыре выпуска Минфина РФ на €4,1 млрд), швейцарских франках (три выпуска на 0,35 млрд CHF) и в рублях (семь выпусков на 68,2 млрд руб.)»,— отмечает господин Ермак.

После стремительного роста цен замещающих облигаций в конце 2024-го в январе 2025-го наблюдалась коррекция. По итогам минувшей недели индекс таких облигаций RURPLRUBTR, рассчитываемый Московской биржей, снизился на 3,4%, до отметки 148,7 пункта. С начала недели индекс потерял почти 5%. Как следствие, доходности долларовых замещающих облигаций эмитентов первого эшелона выросли до 6,3–10,2% годовых, облигации второго и третьего эшелонов — до 8,1–19,4% годовых. Суверенные долларовые бонды торгуются с доходностью 7,5–8,6% годовых, облигации, номинированные в евро,— с доходностью 8,6–9,5% годовых.

Это заметно выше ставок по валютным депозитам крупнейших банков. Согласно сервису «Банки.ру», среди крупнейших банков самые высокие ставки по валютным депозитам у банка «Дом.РФ» и Совкомбанка: в долларах — 3–3,5% годовых, в евро — 1,6–4% годовых.«Российские инвесторы имеют широкую палитру долговых инструментов для хеджирования валютных рисков почти с двузначными уровнями доходностей по бумагам от крупнейших российских компаний и банков»,— констатирует руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев.

Нарастающий спрос

В ближайшие месяцы снижение ставок замещающих облигаций может возобновиться. Этому может способствовать стабилизация денежно-кредитной политики Банка России, а также общее сокращение валютных облигаций в обращении на российском рынке. По оценке Алексея Ковалева, в текущем году объем погашений замещающих облигаций составит $3,9 млрд (в эквиваленте). Кроме того, будут погашаться и другие валютные облигации в объеме свыше $11 млрд (в эквиваленте), две трети из которых приходится на сегмент юаневых бумаг.

В результате спрос на оставшиеся в обращении выпуски, включая замещающие облигации, может вырасти, что положительно скажется на их цене и приведет к снижению доходности.

Поддержит цены и реинвестирование купонных выплат по валютным бумагам. По оценке Алексея Ковалева, за 2025 год только по бумагам, обращающимся на локальном рынке, выплаты составят $3,2 млрд (в эквиваленте). Большая часть из них, по мнению эксперта, будет вложена в валютные облигации.

Исчезающие курсы

В общем случае при выборе долговых бумаг необходимо учитывать кредитный профиль эмитента — его долговую нагрузку, график погашения долга, динамику свободного денежного потока. В случае замещающих облигаций также стоит учитывать их меньшую ликвидность в сравнении с классическими рублевыми выпусками тех же эмитентов. По оценке Александра Ермака, объем вторичных торгов на Московской бирже с этими бондами в 2024 году составил 533 млрд руб., или 14,8% от общего объема сделок с корпоративными облигациями. Однако наибольшие обороты пришлись на ограниченное число бумаг.

«Наиболее ликвидными стали долларовые выпуски "Газпром Капитал" с погашением в 2026, 2031 и 2037 годах»,— отмечает господин Ермак.

По этим ценным бумагам ежедневные объемы торгов нередко достигают десятков и даже сотен миллионов рублей.

Также надо учитывать и валютный риск, к которому стоит отнести не только возможное укрепление рубля, но и нерыночное курсообразование «токсичных» валют (доллара, евро и швейцарского франка). С середины прошлого года Московская биржа не проводит торги долларом и евро. Как следствие, Банк России при определении официальных курсов этих валют, на основе которых проводятся расчеты по замещающим облигациям, стал пользоваться данными внебиржевого рынка (менее прозрачного по сравнению с биржевым).

Чего ждать от рынка акций в 2025 году

Стоит помнить и об особенностях налогообложения валютных инструментов. Налогооблагаемая база рассчитывается как разница между рублевой ценой покупки и рублевой ценой продажи таких бумаг. Поэтому в случае ослабления российской валюты, даже если при расчете в долларах у инвестора возникает убыток, ему все равно придется заплатить НДФЛ от рублевой прибыли.

Виталий Гайдаев

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