Главные новости за 24 января. Ростов-на-Дону и область

Арестован сотрудник военной прокуратуры, вывезший дезертира из зоны СВО в Ростов. Алексей Ахрамешин задержан по обвинению в получении взятки.

Студенткам Ростовской области повысят пособия по беременности до 78 тысяч рублей. Их будут рассчитывать из прожиточного минимума.

В Ростовской области закроются еще две фабрики Gloria Jeans. Под оптимизацию попали производства в Шахтах и Новошахтинске.

В Ростове закрыли вебкам-студию, которая занималась изготовлением порнографии. Нелегальный бизнес организовала жительница Саратова.

Чиновницу из Батайска задержали за «крышевание» нелегального бизнеса. Предприниматели платили фигурантке от 15 до 50 тыс. руб. в месяц.

В Ростовской области задержали банду, похищавшую бойцов СВО. Фигуранты шантажировали военных при помощи несовершеннолетних девушек.

На донских полях взошли 88% озимых. Треть посевов находится на неблагоприятной территории.

Участника ростовской группы «Каста» Владислава Лешкевича признали иноагентом. Он критически отзывался о проведении СВО.

Экс-глава донского минтранса Кушнарев не смог обжаловать свой арест. Апелляция Ростовского облсуда оставила приговор в силе.

ФК «Ростов» обыграл узбекистанскую «Согдиану» в контрольном матче. Игра прошла в ОАЭ.