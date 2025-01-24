В Ростовской области задержали банду, похищавшую бойцов СВО

Силовики задержали в Ростовской области организатора и десятерых членов преступной группировки. Их подозревают в похищении участников СВО, а также вымогательстве (ч. 2 ст. 126, ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

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По информации пресс-службы, участники группы привлекали к преступным действиям двух несовершеннолетних для того, чтобы они вступали с военнослужащими в интимную связь. Затем фигуранты похищали бойцов СВО и требовали у них около 3 млн руб. взамен на «невозбуждение уголовных дел» по факту полового сношения с девушками, не достигшими 18-летия. При этом злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, члены ОПГ вымогали деньги у бизнесменов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областях. Одним из причастных к этим преступлениям стал житель села Крым донского региона, который представлялся предпринимателям действующим сотрудником ЧВК «Вагнер». На самом деле, как утверждается, он работал массажистом, охранником в стриптиз-клуб и фитнес-тренером. Также был судим за мошенничество.

Кроме того, в числе участников группы оказались несколько работников одного из спортивных клубов Ростова. Еще один фигурант выдавал себя за помощника полпреда президента России в новых регионах РФ.

В ходе обысков дома у фигурантов силовики изъяли несколько единиц травматического и охолощенного оружия, патроны, деньги, стероиды, а также военную форму с шевронам.

Подозреваемые участники преступной группы в настоящее время находятся в СИЗО.

Анастасия Казуков