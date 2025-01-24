Участника ростовской группы «Каста» Владислава Лешкевича признали иноагентом

Минюст признал одного из основателей ростовской группы «Каста» Владислава «Влади» Лешкевича иностранным агентом. Это следует из обновленных данных реестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По мнению ведомства, Лешкевич негативно высказывался о специальной военной операции, распространял фейки о решениях органов публичной власти РФ, а также сотрудничал с другими иноагентами, помогая им готовить материалы. Под надзор Минюста попали соцсети рэп-исполнителя, в частности, блог во «ВКонтакте».

Кроме того, 28 января в перечень иностранных агентов включили журналистов Ольгу Ившину, Алексея Продайвода и Арину Федоровых, экс-главу белгородского штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Алексея Климова, политического аналитика Антона Барбашина и проект «Мемориал», оказывающий поддержку политзаключенным.

Дмитрий Ковалевский