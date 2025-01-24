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Участника ростовской группы «Каста» Владислава Лешкевича признали иноагентом

Минюст признал одного из основателей ростовской группы «Каста» Владислава «Влади» Лешкевича иностранным агентом. Это следует из обновленных данных реестра.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По мнению ведомства, Лешкевич негативно высказывался о специальной военной операции, распространял фейки о решениях органов публичной власти РФ, а также сотрудничал с другими иноагентами, помогая им готовить материалы. Под надзор Минюста попали соцсети рэп-исполнителя, в частности, блог во «ВКонтакте».

Кроме того, 28 января в перечень иностранных агентов включили журналистов Ольгу Ившину, Алексея Продайвода и Арину Федоровых, экс-главу белгородского штаба Алексея Навального (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Алексея Климова, политического аналитика Антона Барбашина и проект «Мемориал», оказывающий поддержку политзаключенным.

Дмитрий Ковалевский

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