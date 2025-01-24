Чиновницу из Батайска задержали за «крышевание» нелегального бизнеса

Начальник отдела малого, среднего предпринимательства и торговли администрации Батайска задержана по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области. По информации ведомства, чиновница «крышевала» несанкционированные торговые точки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Предприниматели, расположившие свои торговые точки в не предназначенных для этого местах, отдавали ей через доверенное лицо от 15 до 50 тыс. руб. ежемесячно. За это власти не привлекали их к ответственности за нарушение закона.

В отношении задержанной возбуждено дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), ей грозит до 12 лет колонии. Под следствием оказался также посредник при передаче взяток. Кроме того, один из индивидуальных предпринимателей, плативших чиновнице за «крышу», стал фигурантом уголовного дела о даче взятки.

Накануне стало известно, что в деле экс-главы руководителя управления соцзащиты Батайска Сергея Завгороднего, подозреваемого в преступной халатности (ст. 293 УК РФ), появилось также обвинение в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Как считают следователи, фигурант при содействии своей подчиненной похищал средства, предназначенные для выплат гражданам, желающим открыть собственный бизнес.

Дмитрий Ковалевский