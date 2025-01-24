Арестован сотрудник военной прокуратуры, вывезший дезертира из зоны СВО в Ростов

Сотрудник военной прокуратуры Алексей Ахрамешин оказался под следствием по обвинению в получении взятки за вывоз дезертира из зоны военной операции на Украине. Как пишет «Ъ», подполковник юстиции был прикомандирован к прокуратуре Объединенной группировки войск, осуществляющей контроль за соблюдением законности в зоне боевых действий. Суд постановил взять подозреваемого Ахрамешина под стражу на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант Ахрамешин за 200 тыс. руб. вывез уроженца Сочи из зоны СВО, прикрывшись необходимостью участия мужчины в судебном процессе. Чтобы избежать проверок, прокурор использовал специальный пароль. В Ростове-на-Дону дезертира встретили родственники.

«Ъ» отмечает, что случай с дезертиром может быть не единственным. Проверку деятельности фигуранта Ахрамешина проводят сотрудники ФСБ и Главного военного следственного управления Следственного комитета. У подполковника была возможность периодически покидать зону операции, так как он регулярно участвовал в судебных разбирательствах гарнизонных судов.