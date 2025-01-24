ФК «Ростов» обыграл узбекистанскую «Согдиану» в контрольном матче

Игра в ОАЭ с узбекистанской «Согдианой» завершилась победой для футбольного клуба «Ростов». Итоговый результат контрольного матча — 3:0 в пользу донской дружины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мячи в ворота соперника забили Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби и Егор Голенков. До этого, 19 января в рамках Зимних сборов ростовчане обыграли московскую «Родину».

Сейчас «Ростов» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. За 18 матчей сезона 2024-25 команда Валерия Карпина набрала 26 очков. Список возглавляет «Краснодар» с 39 очками.

Дмитрий Ковалевский