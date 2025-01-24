Главные новости за 24 января. Кубань, Крым, Адыгея

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что к началу летнего сезона мазута на пляжах Анапы быть не должно.

Он также заявил, что пострадавшие от разлива нефтепродуктов пляжи Анапы планируют восстановить к началу летнего сезона 2026 года.

В Краснодаре задержали командира воздушного судна гражданской авиации. Против него возбудили уголовное дело о госизмене за финансирование ВСУ.

В Севастополе объявлен режим ЧС федерального уровня из-за крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута.

Закончить откачку мазута с кормы танкера «Волгонефть-239», который сел на мель вблизи берега Краснодарского края, планируют в течение двух дней.

Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отклонила запрос на изменение разрешенного использования земельных участков в хуторе Воскресенском, где создана площадка временного хранения замазученного песка. Решение исключает возможность создания завода по переработке и утилизации отходов в этой зоне.

Суд удовлетворил иск АО «Тандер» (операционная «дочка» «Магнита») к китайской компании Laiwu Manhing Vegetables Fruits Corporation о взыскании задолженности по контракту на поставку имбиря на 73 тыс. долларов.

В ходе обследования акватории Ясенского залива, Ясенского гирла и Бейсугского лимана мазута в водоемах не обнаружено. Об этом сообщил глава района Роман Бублик.

В Музыкальном микрорайоне Краснодара весной планируют начать ремонт дорог. В планах — грейдирование улиц и ямочный ремонт.