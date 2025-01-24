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Глава Ейского района Кубани сообщил, что мазут в Ясенском заливе не обнаружен

В ходе обследования акватории Ясенского залива, Ясенского гирла и Бейсугского лимана мазута в водоемах не обнаружено. Об этом сообщил глава района Роман Бублик.

Фото: https: / t.me / BublikRomanYeisk

Фото: https: / t.me / BublikRomanYeisk

«Сегодня в районе поселка Ясенская Переправа в акватории Азовского моря на поверхности воды были обнаружены пятна неизвестного происхождения. Предварительно специалисты делают вывод, что пленка образовалась от продуктов горения»,— написал он в Telegram-канале.

На месте находится начальник отдела ГО и ЧС Ейского района, а также представители Краснодарского центра «Экоспас».

Ранее на берегу Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края был обнаружен мазут. К утру 21 января там убрали 6 км береговой полосы, собрали 150 кг загрязненного грунта.

Наталья Решетняк

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