В Севастополе ввели ЧС федерального характера из-за разлива мазута в море

В Севастополе объявлен режим ЧС федерального уровня из-за крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале ведомства. Решение было принято по просьбе губернатора Михаила Развожаева. Город получит помощь из федерального бюджета. Сумма пока не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным Министерства транспорта, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, часть которого осела на дно, часть выносит на побережье от Анапы до Севастополя.

Наталья Решетняк