В Музыкальном микрорайоне Краснодара весной планируют начать ремонт дорог, сообщает пресс-служба администрации города. В планах — грейдирование улиц и ямочный ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Также в марте-апреле начнутся работы по реконструкции улицы Есенина от Солнечной до Гомельской, а также улицы Кухаренко от Есенина до Шолохова. Дорога будет двух-трехполосной, с обустройством тротуаров и велосипедных дорожек, кроме того, предусмотрена установка светофоров, прокладка ливневой канализации и обустройство освещения.

В настоящее время, по данным мэрии, завершаются подготовительные работы: готовятся контракты для начала строительства. Время реализации второго этапа реконструкции улицы Есенина — от Гомельской до Петра Метальникова — 2026—2027 гг.

Наталья Решетняк