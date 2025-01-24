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Пляжи Анапы восстановят к лету 2026 года после разлива мазута

Пострадавшие от разлива нефтепродуктов пляжи Анапы планируют восстановить к началу летнего сезона 2026 года. Как сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании с президентом Владимиром Путиным, власти Краснодарского края уже приступили к разработке проектной документации. Сведения об этом опубликованы на сайте Правительства.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Работы начнутся в IV квартале этого года и завершатся в мае 2026 года. Господин Козлов отметил, что восстановление пляжей запланировано на межсезонье, чтобы не помешать отдыху туристов.

Министр также подчеркнул, что власти намерены не только восстановить, но и улучшить побережье по сравнению с его состоянием до происшествия.

Для восстановления порядка 280 га пляжных территорий потребуется привезти около 840 тыс. куб. м песка — почти в четыре раза больше, чем было вывезено загрязненного грунта. Новый песок будут доставлять из месторождений кварцевого песка вблизи Анапы, уже определены три приоритетных точки.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. Суда перевозили около 9,2 тыс. тонн топлива. В результате аварии в море попали нефтепродукты.

Нурий Бзасежев

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