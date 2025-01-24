Министр Александр Козлов поручил очистить пляжи Анапы от мазута к лету

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что к началу летнего сезона мазута на пляжах Анапы быть не должно, передает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

«К этому лету пляжи Анапы должны соответствовать нормативам. <...> Мы готовим проектно-сметную документацию, для того, чтобы в будущем улучшить состояние пляжей, в том числе планируются новые гидросооружения, волнорезы, которые помогут сохранить береговую линию»,— сказал министр.

По данным главы региона Вениамина Кондратьева, на данный момент ситуация на побережье стабилизирована. На берег выбрасывает только мелкие фракции мазута.

Роспотребнадзор проведет предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям до 1 марта.

Наталья Решетняк