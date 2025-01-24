Откачать мазут с «Волгонефть-239» планируют в течение двух дней

Закончить откачку мазута с кормы танкера «Волгонефть-239», который сел на мель вблизи берега Краснодарского края, планируют в течение двух дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Виталия Савельева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Накануне господин Савельев во время совещания президента РФ с членами кабмина сообщил, что откачку мазута с «Волгонефть-239» планировали завершить в течение недели с 27 января. По состоянию на 8:00 23 января откачали порядка 300 тонн из 1,4 тыс. тонн, находящихся на судне.

Вице-премьер также заявил, что в первую очередь утилизируют корму танкера «Волгонефть-239», затем поднимут его носовую часть и части «Волгонефти-212». Ведется разработка проекта утилизации обломков. В качестве одного из вариантов рассматривают возможность сооружения саркофага вокруг судна.

«Ъ-Кубань» писал, что с момента начала ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье собрали больше 173 тыс. тонн загрязненного грунта, из них более 133 тыс. вывезли на площадки временного хранения. Очищено более 300 км территории. Работы продолжаются.

Вячеслав Рыжков