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«Тандер» взыскал с китайского производителя имбиря $73 тысячи

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск АО «Тандер» (дочерняя структура ПАО «Магнит») к китайской компании Laiwu Manhing Vegetables Fruits Corporation о взыскании задолженности по контракту купли-продажи товаров. Сумма долга составила $73,4 тыс., следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2013 году между АО «Тандер» и китайской компанией Laiwu Manhing Vegetables Fruits Corporation был заключен контракт купли-продажи товаров. На условиях договора в 2018 году акционерное общество направило китайской компании девять отдельных заказов на покупку свежего имбиря. По прибытии продукции в порт Новороссийска было установлено, что качество и количество товара не соответствует сведениям, заявленным в заказе и инвойсе.

В 2022 году АО «Тандер» направило Laiwu Manhing Vegetables Fruits Corporation досудебную претензию. Китайская компания оставила ее без удовлетворения, что стало основанием для обращения акционерного общества в арбитражный суд.

В отзыве на исковое заявление ответчик отметил, что поставил истцу товар надлежащего качества. Кроме того, продукция не была оплачена АО «Тандер» в полном объеме. Согласно пояснению китайской компании, истец имеет задолженность в размере $210,9 тыс. Суд отклонил доводы ответчика и постановил взыскать с Laiwu Manhing Vegetables Fruits Corporation $73,4 тыс. в пользу АО «Тандер».

Компания Laiwu Manhing Vegetables Fruits Corporation, основанная в китайском городе Лайву, является одним из крупнейших поставщиков чеснока и имбиря в Китае, который занимается выращиванием, приобретением, хранением, переработкой и экспортом сельскохозяйственной продукции.

Андрей Куценко

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