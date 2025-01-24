Для Ульяновска в региональном бюджете в четыре раза сократили суммы на ОСВВ

В законопроекте об изменениях в бюджет Ульяновской области (опубликован на странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет-портала правительства Ульяновской области) в разделе о распределении субвенций из облбюджета муниципальным районам и городским округам указано, что из 10,5 млн руб., предназначенных на финансирование деятельности по обращению с животными без владельцев (метод ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), для Ульяновска (половина населения региона) предусмотрено 478,5 тыс. руб. При этом на Димитровград запланировано выделить 1,453 млн руб.

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Год назад, при принятии бюджета на 2024 год, Ульяновску на эти цели было заложено 2,09 млн руб. при общей сумме финансирования этой сферы в объеме 5,0 млн руб.

Министр финансов региона Наталья Брюханова пояснила «Ъ-Волга», что такой уровень финансирования ОСВВ связан с тем, что в 2024 году администрация Ульяновска не освоила выделенные суммы. С чем это было связано, министр не пояснила.

Ульяновская зоозащитница Наталия Лазарева отмечает, что «численность собак, подлежащих ОСВВ в Ульяновске не уменьшилась в сравнении с прошлым годом», и «единственный в регионе приют, отвечающий минимальным требованиям для безнадзорных животных есть только в Ульяновске». «Но при этом Димитровграду выделяют в три раза больше, а Мелекесскому району — в 2 раза больше, хотя там нет ни одного соответствующего требованиям приюта, а контракты исполняет ИП Сергей Мадьянкин, который решением УФАС Татарстана внесен в реестр недобросовестных поставщиков»,— сказала госпожа Лазарева.

В связи с этим зоозащитница направляет обращения в региональный минфин и депутатам областного парламента с просьбой пересмотреть распределение субвенций.

Напомним, согласно законопроекту об изменениях бюджета 2025 года, доходная часть бюджета увеличится в сравнении с действующей редакцией документа на 12,146 млрд руб., собственные доходы региона — на 4,9 млрд руб. Бюджет из дефицитного станет профицитным. Профицит составит 164,4 млн руб.

Сергей Титов, Ульяновск