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На реставрацию 30 объектов культурного наследия в Татарстане выделили 4 млрд рублей

В Татарстане на реставрацию 30 объектов культурного наследия в этом году выделили 4 млрд руб. Об этом в ходе брифинга сказал глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Финансирование осуществляется с учетом приоритетных задач и технического состояния объектов культурного наследия. Цифра достаточно серьезная — она свидетельствует об осознанном, последовательном отношении к отрасли»,— отметил господин Гущин, добавив, что средства на эти цели выделили из бюджета Татарстана.

К примеру, в этом году реставрируют здание Алафузовского театра, мечеть Аль-Марджани, здание Минпромторга Татарстана, Ново-Слободскую мечеть, а также здание валяльной фабрики Родигиных.

"Ъ-Казань"

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