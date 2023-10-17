На реставрацию 30 объектов культурного наследия в Татарстане выделили 4 млрд рублей

В Татарстане на реставрацию 30 объектов культурного наследия в этом году выделили 4 млрд руб. Об этом в ходе брифинга сказал глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Финансирование осуществляется с учетом приоритетных задач и технического состояния объектов культурного наследия. Цифра достаточно серьезная — она свидетельствует об осознанном, последовательном отношении к отрасли»,— отметил господин Гущин, добавив, что средства на эти цели выделили из бюджета Татарстана.

К примеру, в этом году реставрируют здание Алафузовского театра, мечеть Аль-Марджани, здание Минпромторга Татарстана, Ново-Слободскую мечеть, а также здание валяльной фабрики Родигиных.

"Ъ-Казань"