Один из крупнейших производителей чипов в РФ остановил выпуск после атаки БПЛА

Брянский завод «Кремний ЭЛ», один из крупнейших производителей микроэлектроники в России, приостановил работу после атаки беспилотников, сообщила пресс-служба предприятия. Пострадавших нет. По информации пресс-службы, минувшей ночью на заводе зафиксировано шесть прилетов дронов. Часть производственных помещений и склад готовой продукции предприятия повреждены.

«Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет»,— рассказали агентству ТАСС в пресс-службе предприятия.

По данным Минобороны, в ночь на 24 января над Брянской областью сбили 37 беспилотников, из них 18 — реактивные, уточнял губернатор региона Александр Богомаз. Всего над российскими регионами ночью был уничтожен 121 дрон.

Завод «Кремний ЭЛ» не в первый раз подвергается атаке беспилотников. Так, после атаки дронов в октябре 2024 года у завода было нарушено энергоснабжение и прерваны производственные цепочки.