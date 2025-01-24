Воронеж сошел со сцены

Впервые в своей истории два театра Черноземья вошли в число номинантов на переформатированную премию «Золотая маска» по итогам сезона 2023/24. «Яга» орловского театра для детей и молодежи «Свободное пространство» может победить как лучшая оперетта или мюзикл, актер Евгений Ермаков из елецкого драматического театра «Бенефис» претендует на приз за роль Евгения Базарова в спектакле «Отцы и дети». В лонг-лист премии, в котором отмечают наиболее заметные работы, помимо «Отцов и детей» попали еще два липецких спектакля и по одному из Белгорода и Курска. При этом экспертный совет проигнорировал заявки воронежских театров, которые до начала спецоперации были единственными представителями Черноземья на «Золотой маске». Со следующего года число номинаций будет значительно урезано.

Воронежские театры не попали в число номинантов на новую «Золотую маску»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Экспертный совет театральной премии «Золотая маска» опубликовал список номинантов и лонг-лист (перечень наиболее заметных спектаклей, представленных на рассмотрение в конкурсном цикле) по итогам сезона 2023/24. Всего организаторам поступило 734 заявки из 86 регионов от 472 театров. К участию были допущены 567 заявок, или 77,2%.

По итогам работы экспертов были номинированы два театра из Черноземья. Орловское «Свободное пространство» со своей «Ягой» претендует на награду как лучшая оперетта или мюзикл в музыкальном театре. Постановка была создана в 2023 году в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой родины». Автором идеи и композитором стал актер театра Андрей Григорьев, режиссер Дарья Борисова и хореограф Ирина Кашуба были приглашены из Москвы. В драмтеатре Ельца «Бенефис» (Липецкая область) на лучшую мужскую роль номинирован Евгений Ермаков, сыгравший в спектакле «Отцы и дети» по роману Ивана Тургенева Евгения Базарова. Подробной информации о постановке на сайте «Бенефиса» нет.

Также экспертный совет премии отметил четыре театра Черноземья в перечне наиболее заметных спектаклей. В лонг-лист «Золотой маски» вошли две постановки липецкого театра драмы имени Толстого — «Гамлет, принц датский» и «Ученик колдуна». Также были отмечены елецкие «Отцы и дети», «Дуга. Женщина в тени огромного леса» курского драмтеатра имени Пушкина и «Поминальная молитва» белгородского драмтеатра имени Щепкина.

Для «Свободного пространства» и «Бенефиса» это первые в истории номинации на «Золотую маску», остальные театры не попадали в лонг-лист или никогда, или очень давно.

На протяжении долгого времени непосредственно номинантом был только воронежский Камерный театр. В лонг-листе тоже были преимущественно спектакли воронежских театров. Например, по итогам сезона 2020/21 три театра получили 13 номинаций, а танцевальные «Плот медузы» Камерного театра и «Новая земля» дирекции Платоновского фестиваля искусств (с участием танцоров из Камерного) выиграли. В следующем сезоне Камерный театр был единственным участником с пятью номинациями за драматического «Ребенка» и призом за лучший спектакль малой формы. В прошлом сезоне номинантов от Черноземья не было вообще, а в лонг-лист вошли работы Камерного театра и местного ТЮЗа.

В этом году в список кандидатов попали танцевальный спектакль «Легкость бытия» Камерного театра и драматический «Похороните меня за плинтусом» театра кукол имени В.А. Вольховского, сообщали в воронежском минкульте. Кроме того, по данным «Золотой маски», предварительный отбор на основании просмотра их видеозаписи по направлению «драматический театр» прошли «За белым кроликом» воронежского Нового театра и «Дождь из желтых цветов» тамбовского молодежного театра.

После начала специальной военной операции за организацию премии стал отвечать Союз театральных деятелей. В прошлом году он радикально изменил структуру номинаций. Теперь «Золотые маски» не смогут получать отдельные создатели спектаклей — режиссеры, хореографы, художники. Отдельных актерских номинаций также не будет. По новым правилам премию будут вручать с 2026 года.

Александр Прытков