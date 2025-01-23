Главные новости за 23 января. Ростов-на-Дону и область

Экс-директор дептранса может перейти на работу в донской минтранс. Место арестованного Виталия Кушнарева может занять Христофор Ермашев.

Замминистра транспорта Ростовской области уйдет с поста 17 февраля. Об этом сообщает Rostov.aif.ru со ссылкой на несколько источников в правительстве региона.

Власти Ростовской области изымут более 19 гектаров земли у двух предприятий. Национализируют земли АО «Птицефабрика Белокалитвинская» и ООО «Титовское».

Замглавы Ростова во время рейда выявил 13 нарушений в автобусах и троллейбусах. На перевозчиков наложат санкции.

Экс-главу соцзащиты Батайска Завгороднего подозревают в превышении полномочий. Вместе с подчиненной они похищали деньги, предназначенные для открытия ИП.

В Ростове отреставрировали здание пивзавода «Южная Бавария». Общественники раскритиковали обновленный дизайн.

Новый казачий корпус появится в Суворовском микрорайоне Ростова. Под объект выделена площадка в три гектара.

Ученые предложили создать заповедные зоны на косах Азовского моря. На этих территориях смогут отдыхать и размножаться перелетные птицы.

В 2024 году недвижимости в Ростове-на-Дону подорожала на 11%. Средняя стоимость квадратного метра приблизилась к 142 тыс. руб.

На Новочеркасском шоссе возникла пробка из-за десятка столкнувшихся машин. Никто не пострадал.