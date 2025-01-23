Замминистра транспорта Ростовской области уйдет с поста 17 февраля

Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко может покинуть свой пост 17 февраля 2025 года. Об этом сообщает Rostov.aif.ru со ссылкой на несколько источников в правительстве региона.

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Дмитрия Мамелко назначили на должность заместителя министра транспорта Ростовской области в октябре 2024 года. В конце ноября его задержали вместе с экс-министром транспорта региона Виталием Кушнаревым за получение взятки в особо крупном размере. Позже господина Мамелко отпустили, и он вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. В отношении бывшего главы донского минтранса возбудили уголовное дело.

Ряд местных СМИ сообщали, что Дмитрий Мамелко мог заключить сделку со следствием, обеспечив себе статус «свидетеля». Источники «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Как сообщал «Ъ-Ростов», место Дмитрия Мамелко может занять бывший директор департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов. Такое предложение ему поступило от врио губернатора региона Юрия Слюсаря. Сейчас кандидатура господина Ермашова находится на согласовании.

Анастасия Казуков