Замминистра транспорта Ростовской области уйдет с поста 17 февраля
Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Мамелко может покинуть свой пост 17 февраля 2025 года. Об этом сообщает Rostov.aif.ru со ссылкой на несколько источников в правительстве региона.
Дмитрия Мамелко назначили на должность заместителя министра транспорта Ростовской области в октябре 2024 года. В конце ноября его задержали вместе с экс-министром транспорта региона Виталием Кушнаревым за получение взятки в особо крупном размере. Позже господина Мамелко отпустили, и он вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. В отношении бывшего главы донского минтранса возбудили уголовное дело.
Ряд местных СМИ сообщали, что Дмитрий Мамелко мог заключить сделку со следствием, обеспечив себе статус «свидетеля». Источники «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Как сообщал «Ъ-Ростов», место Дмитрия Мамелко может занять бывший директор департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов. Такое предложение ему поступило от врио губернатора региона Юрия Слюсаря. Сейчас кандидатура господина Ермашова находится на согласовании.