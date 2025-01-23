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Новый казачий корпус появится в Суворовском микрорайоне Ростова

Площадкой для нового казачьего кадетского корпуса, который даст возможность обучаться 500 воспитанникам, стал Суворовский микрорайон Ростова. Для его возведения уже отвели площадку в три гектара — об этом на расширенном заседании правительства региона рассказал замгубернатора атаман Всевеликого войска донского Сергей Бодряков.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Работы уже стартовали. Кроме того, врио губернатора Юрию Слюсарю доложили о том, что новый подрядчик нарастил темпы реконструкции Мариинской женской гимназии в Шолоховском районе. Строительство нового корпуса началось в 2023 году силами ООО «Элит-строй», однако летом прошлого года контракт с компанией расторгли из-за отставаний от плана.

Дмитрий Ковалевский

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