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Замглавы Ростова во время рейда выявил 13 нарушений в автобусах и троллейбусах

Заместитель главы Администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков выявил нарушения в работе общественного транспорта во время планового рейда. Об этом сообщат пресс-служба администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ростова

Фото: пресс-служба администрации Ростова

Проверка проводилась на маршрутах, обеспечивающих транспортное обслуживание мкр. Суворовского, мкр. Темерника, СЖМ, а также центральной части города и Сельмаша. Особое внимание уделялось обеспечению транспортными компаниями планового выпуска подвижного состава, соблюдению температурного режима, техническому и санитарному состоянию салонов транспортных средств.

В результате было выявлено 13 нарушений условий муниципальных контрактов. В отношении перевозчиков будут применены штрафные санкции.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 22 января заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова проехалась в маршрутке № 51 по донской столице. Во время поездки она обратила внимание на ряд проблем, в частности, переполненность городского транспорта.

Ева Китаева

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