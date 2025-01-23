На Новочеркасском шоссе возникла пробка из-за десятка столкнувшихся машин
На развязке Новочеркасского шоссе и Северного обхода Ростова (1038-й км трассы М4-«Дон») столкнулись 10 автомобилей. По данным сервиса «Яндекс. Карты», ДТП спровоцировало пробку длинной 3,2 км в направлении Новочеркасска.
Фото: «Яндекс. Карты»
В пресс-службе донской Госавтоинспекции уточнили, что на месте произошли пять аварий. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что этим утром в Азовском районе автомобиль вылетел в кювет. Погибли водитель и его 27-летний пассажир.