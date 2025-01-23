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В 2024 году недвижимости в Ростове-на-Дону подорожала на 11%

В декабре 2024 года на первичном рынке недвижимости в Ростове-на-Дону средняя стоимость квадратного метра приблизилась к 142 тыс. руб. Это на 11% больше, чем годом ранее, такие цифра привел департамент аналитики федерального девелопера «Неометрия».

Фото: Фото из архива компании

Фото: Фото из архива компании

Здесь добавили, что самыми популярными в ростовских новостройках являются однокомнатные квартиры. На них, согласно рыночным данным, приходится 42% оформленных сделок. На «двушки» в структуре потребительского спроса приходится 31%. Доля студий – 18%, а трехкомнатных квартир –9%.

«В декабре новостройки в городе чаще всего приобретали жители Ростовской области – на них приходится 95% сделок, еще 5% покупателей – представители Донецкой Народной Республики. Кроме того, в течение 2024 года мы наблюдали интерес со стороны новых регионов России, Москвы, Краснодарского края, Дагестана и Чечни», – рассказала директор департамента аналитики компании Ксения Рысенко.

Владимир Андреев

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