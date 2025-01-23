Власти Ростовской области изымут более 19 гектаров земли у двух предприятий

Правительство Ростовской области изымет более 19 га земель у АО «Птицефабрика Белокалитвинская» и ООО «Титовское». Информация об этом содержится в распоряжении, опубликованном на портале донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Территория потребовалась властям для строительства объектов водоснабжения Белокалитвинского и Тацинского районов. Согласно тексту документа, других вариантов для размещения системы нет. В соответствии с законом, министерство ЖКХ выплатит предприятиям компенсацию — ее сумма не называется.

ООО «Титовское» специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур. Согласно данным СПАРКа, компания является «дочкой» донского ООО «Крупно» Эдуарда Дохояна. «Птицефабрика Белокалитвинская» на рынке уже 28 лет, и с 2013 года регулярно терпит многомиллионные убытки. Национализированные земли предприятий находятся в селе Литвиновка.

Дмитрий Ковалевский